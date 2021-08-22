Британский премьер хочет созвать лидеров G7, чтобы обсудить положение в Афганистане
16:25 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Срочные переговоры лидеров Группы семи по ситуации в Афганистане пройдут во вторник, 24 августа. Об этом сообщил в воскресенье в "Твиттере" премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на правах лидера страны, председательствующей в этом году в неформальном объединении семи экономически развитых государств (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония).
"Я созову встречу лидеров G7 во вторник для срочных переговоров по ситуации в Афганистане. Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию, предотвратить гуманитарный кризис и поддержать афганский народ в сохранении достижений последних 20 лет", - отметил глава британского правительства.
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