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НОВОСТИ

Британский премьер хочет созвать лидеров G7, чтобы обсудить положение в Афганистане

16:25 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срочные переговоры лидеров Группы семи по ситуации в Афганистане пройдут во вторник, 24 августа. Об этом сообщил в воскресенье в "Твиттере" премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на правах лидера страны, председательствующей в этом году в неформальном объединении семи экономически развитых государств (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония).

"Я созову встречу лидеров G7 во вторник для срочных переговоров по ситуации в Афганистане. Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию, предотвратить гуманитарный кризис и поддержать афганский народ в сохранении достижений последних 20 лет", - отметил глава британского правительства.

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