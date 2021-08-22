Талибы решили послать свой сецназ, чтобы навести порядок в аэропорту - СМИ

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) направило в аэропорт Кабула батальон сил специального назначения с целью наведения порядка в воздушной гавани. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на афганские источники.

По их информации, задача батальона состоит в том, чтобы разогнать толпы людей, прибывших в аэропорт с целью покинуть Афганистан на преимущественно американских или пакистанских спецбортах, эвакуирующих, как правило, иностранных граждан и работавших на США афганцев.

Как отмечается в распространенном в воскресенье заявлении "Талибана", "с целью преодоления хаоса и наведения порядка в аэропорту Кабула все рейсы были отменены", а сама воздушная гавань, по сообщениям местных СМИ, была закрыта на 48 часов.