СМИ назвали дату завершения укладки труб "Северного потока 2"
17:20 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крайний срок завершения укладки Nord Stream 2 ("Северный поток - 2") в водах ФРГ судном "Фортуна" намечен на 12 сентября этого года. Об этом в воскресенье сообщило агентство Блумберг со ссылкой на морские власти Германии. На данный момент "Северный поток - 2" завершен на 99%.
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