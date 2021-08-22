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НОВОСТИ

СМИ назвали дату завершения укладки труб "Северного потока 2"

17:20 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крайний срок завершения укладки Nord Stream 2 ("Северный поток - 2") в водах ФРГ судном "Фортуна" намечен на 12 сентября этого года. Об этом в воскресенье сообщило агентство Блумберг со ссылкой на морские власти Германии. На данный момент "Северный поток - 2" завершен на 99%.

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