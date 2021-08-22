Принять на выборах в Госдуму наблюдателей ОБСЕ Россия все еще готова

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по-прежнему готова принять наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах в сентябре, если ведомство изменит свое решение, но уговаривать не будет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью газете "Коммерсант".

"По состоянию на сегодня никаких консультаций с [ведомством] не ведется. БДИПЧ решило не направлять в Россию своих представителей, если в бюро одумаются и поймут, что это решение ошибочное, то милости просим", - сказал он.

При этом, по словам замминистра, российская сторона уговаривать не будет.