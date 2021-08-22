Швейцарский ученый рассказал, что может осложнить борьбу с COVID-19 в 2022 году
20:00 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ученый-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи Редди прогнозирует появление новых вариантов коронавируса, которые, обладая высоким уровнем заразности, будут способны избегать воздействия на них антител. В интервью, опубликованном в воскресенье в газете "Зонтагс блик", он назвал "неизбежной" соответствующую мутацию штаммов "бета", "гамма" и "дельта" SARS-CoV-2, что может значительно осложнить борьбу с пандемией в 2022 году.
Как пояснил Редди, штамм "бета", обнаруженный в августе прошлого года в ЮАР, и штамм "гамма", который впервые был выявлен в сентябре в Бразилии, "развили мутации, благодаря которым могут частично избегать воздействия антител". Что касается дельта-варианта, то он "является гораздо более заразным, но до настоящего времени не сформировал" таких мутаций. Ученый заявил, что считает "неизбежным" следующий этап мутации: "бета" и "гамма" "станут более заразными, а "дельта" разовьет способность избегать [воздействия антител]". "Это станет большой проблемой будущего года", - констатировал иммунолог, добавив, что ситуация в 2022 году "может быть еще хуже", чем сейчас. "Если такой вариант коронавируса появится, то мы должны обнаружить его как можно раньше, а создатели вакцин должны будут быстро их адаптировать", - сказал Редди.
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