Эрдоган пообещал Украине поддержку во всех сферах, включая безопасность
20:50 22.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты Турции и Украины Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели в воскресенье телефонные переговоры, сообщает канцелярия турецкого лидера.
"Президент Эрдоган поздравил президента Зеленского с 30-й годовщиной независимости Украины. Он также подчеркнул, что сотрудничество [Турции] с Украиной будет продолжено во всех сферах, включая безопасность, оборонную промышленность, туризм и торговлю", - говорится в распространенном заявлении.
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