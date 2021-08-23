Байден считает, что вывод войск из Афганистана войдет в историю как правильное решение

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вывод американских войск из Афганистана войдет в историю как логичное, рациональное и правильное решение. Такую точку зрения высказал в воскресенье американский президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Идея, которая, как я думаю, останется в истории, заключается в том, что это было логичное, рациональное и правильное решение", - считает он.

При этом, по его мнению, такие страны, как Россия и Китай, только приветствовали бы ситуацию, при которой США продолжали бы войну в Афганистане. "Вы находитесь в Пекине, вы находитесь в Москве, ради ли вы тому, что мы ушли? Они ничего бы не хотели сильнее, чем то, чтобы мы оставались завязшими там, полностью занятыми тем, что там происходит", - заявил он.