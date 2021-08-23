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НОВОСТИ

Перестрелка произошла в районе аэропорта Кабула

09:05 23.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В районе аэропорта Кабула произошла перестрелка. Погиб один служащий афганских сил безопасности, заявляют вооружённые силы ФРГ.

Трое силовиков ранены. В конфликт с неизвестными вступили американские и немецкие военные, никто из них не пострадал.  Говорит Москва

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