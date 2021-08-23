Доверие РФ к европейским партнерам в энергетической сфере подорвано - Лавров
09:20 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доверие РФ ко многим европейским партнерам в сфере энергетики серьезно подорвано. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью венгерской газете "Мадьяр немзет".
"К слову, наше доверие ко многим европейским партнерам в энергетической сфере тоже серьезно подорвано", - сказал он.
Министр напомнил, что в мае 2019 года специально под проект газопровода "Северный поток - 2" в ЕС были приняты поправки в газовую директиву Третьего энергопакета. "Приняты задним числом, когда основные инвестиции уже были произведены, - рассказал он. - Тем самым был нанесен удар по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений - защите прав добросовестного инвестора. Конечно, это не добавило нам уверенности в надежности наших партнеров".
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