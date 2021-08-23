Букенгемский дворец намерен дать "отпор" нападкам принца Гарри - СМИ

09:32 Источник: РБК

Королева Великобритании Елизавета II приказала чиновникам Букингемского дворца проконсультироваться с экспертами по делам о клевете из-за критики со стороны принца Гарри и его жены Меган Маркл, сообщает The Sun со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, 95-летняя королева «раздражена из-за постоянных нападок». «Всему есть предел. <...> [Королева и ее семья] наняли адвокатов. Гарри и Меган узнают и поймут, что повторные нападения недопустимы», — сообщил источник, отметив, что юристы готовят «юридический отпор» заявлениям герцога и герцогини Сассекских. РБК