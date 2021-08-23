Джонсон намерен попросить Байдена отложить вывод войск США из Афганистана - The Telegraph
10:00 23.08.2021 Источник: Газета.Ru
На встрече «Большой семерки» премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попытается убедить президента США Джо Байдена повременить с выводом американской армии из Афганистана, что позволит продолжить эвакуацию после 31 августа. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным газеты, Джонсон решил лично попросить Байдена приостановить вывод войск после того, как главы британского МИД Доминик Рааб и министр обороны Бен Уоллес не смогли договориться об этом со своими американскими коллегами. Газета.Ru
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