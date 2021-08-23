Заявления Зеленского в отношении русских разжигают межнациональную рознь - Лавров
10:05 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения страны как разжигание межнациональной розни. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью венгерской газете "Мадьяр немзет".
"Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским "уезжать и искать себе место в России". Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность", - указал глава российского дипведомства.
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