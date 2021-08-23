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В Европе сегодня отмечают день памяти жертв сталинизма и нацизма

10:20 23.08.2021 Источник: Эхо Москвы

В Европе сегодня отмечают день памяти жертв сталинизма и нацизма. Европейский союз призывает народы Европы помнить о жертвах тоталитарных и авторитарных режимов, нацистских и коммунистических, чтобы общее прошлое помогало строить общее будущее. С таким заявлением руководство Еврокомиссии выступило в преддверии День памяти жертв сталинизма и нацизма, который отмечается 23 августа. Дата выбрана не случайно – в этот день в 1939 году СССР и Германия подписали договор о ненападении, получивший название пакт Молотова-Риббентропа. Он предполагал нейтралитет в случае нападения на страны-участницы договора и запрет на вступление в блоки для борьбы друг с другом. К этому документу прилагался секретный протокол, в соответствии с которым Германия и СССР, по сути, делили между собой территорию Восточной Европы. «Для многих этот роковой день стал началом цикла нацистской и советской оккупации и насилия», — отмечается в заявлением Еврокомиссии, приуроченном к памятной дате.

В Москве в этот день возлагают цветы к мемориалу памяти жертв политических репрессий «Стена скорби».  Эхо Москвы

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