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Талибы заявили, что не будут преследовать Гани, он может вернуться в Афганистан - ТВ

10:32 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) распространило амнистию на всех чиновников афганского правительства, в том числе на президента Ашрафа Гани, заверив, что они могут вернуться и жить в Афганистане. Об этом заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани в интервью пакистанскому телеканалу "Джео-ТВ".

По словам Хаккани, между талибами и свергнутыми президентом Ашрафом Гани, вице-президентом Амруллой Салехом и советником по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом "нет вражды". "Наша сторона прощает всех, от генерала [воевавшего против нас] до простого человека ", - приводит в понедельник телеканал слова Хаккани.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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