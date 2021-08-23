Аэропорту Грозного присвоено имя Ахмата Кадырова

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А. А. Кадырова", - говорится в указе, который вступает в силу со дня подписания.

23 августа исполнилось 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова.