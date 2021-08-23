0
0
110
НОВОСТИ

Аэропорту Грозного присвоено имя Ахмата Кадырова

11:00 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А. А. Кадырова", - говорится в указе, который вступает в силу со дня подписания.

23 августа исполнилось 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:32 23.08.2021
Талибы взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере и нацелены на переговоры - "Талибан"
0
57
11:20 23.08.2021
Меньшиков покинул пост директора Театра имени Ермоловой
0
82
11:05 23.08.2021
Новые санкции США против РФ из-за инцидента с Навальным несправедливы - МИД КНР
0
105
10:32 23.08.2021
Талибы заявили, что не будут преследовать Гани, он может вернуться в Афганистан - ТВ
0
169
10:30 23.08.2021
Сбер признан лучшим цифровым банком России для частных и корпоративных клиентов по версии Global Finance
0
152
10:20 23.08.2021
В Европе сегодня отмечают день памяти жертв сталинизма и нацизма
0
192
10:05 23.08.2021
Заявления Зеленского в отношении русских разжигают межнациональную рознь - Лавров
0
194
10:00 23.08.2021
Джонсон намерен попросить Байдена отложить вывод войск США из Афганистана - The Telegraph
0
211
09:32 23.08.2021
Букенгемский дворец намерен дать "отпор" нападкам принца Гарри - СМИ
0
230
09:20 23.08.2021
Доверие РФ к европейским партнерам в энергетической сфере подорвано - Лавров
0
285

Возврат к списку