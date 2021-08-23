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НОВОСТИ

Новые санкции США против РФ из-за инцидента с Навальным несправедливы - МИД КНР

11:05 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти считают несправедливыми новые односторонние санкции США против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Соответствующее решение [о санкциях] было принято до выяснения истинного положения вещей - это несправедливо", - заявил он на брифинге.

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