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Меньшиков покинул пост директора Театра имени Ермоловой

11:20 23.08.2021 Источник: Газета.Ru

Российский актер Олег Меньшиков сложил с себя полномочия директора Московского драматического театра имени Марии Ермоловой. Об этом заявил новый руководитель учреждения Сергей Кузоятов в эфире телеканала НТВ.

До этого некоторые уволенные артисты театра утверждали, что Меньшиков якобы не соответствует занимаемой им должности. Также речь шла об оптимизации в условиях пандемии коронавируса, когда руководство театра увольняло сотрудников.

«Меньшиков пытался до последнего отстаивать своих актеров», — поделился Кузоятов.

При этом увольнения затрагивали артистов, которые, предположительно, «на протяжении долгих лет не выходили на сцену».

Сам Меньшиков ситуацию в столичном театре пока никак не комментировал. Актер остался художественным руководителем театра.  Газета.Ru

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