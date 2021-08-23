Меньшиков покинул пост директора Театра имени Ермоловой
11:20 23.08.2021 Источник: Газета.Ru
Российский актер Олег Меньшиков сложил с себя полномочия директора Московского драматического театра имени Марии Ермоловой. Об этом заявил новый руководитель учреждения Сергей Кузоятов в эфире телеканала НТВ.
До этого некоторые уволенные артисты театра утверждали, что Меньшиков якобы не соответствует занимаемой им должности. Также речь шла об оптимизации в условиях пандемии коронавируса, когда руководство театра увольняло сотрудников.
«Меньшиков пытался до последнего отстаивать своих актеров», — поделился Кузоятов.
При этом увольнения затрагивали артистов, которые, предположительно, «на протяжении долгих лет не выходили на сцену».
Сам Меньшиков ситуацию в столичном театре пока никак не комментировал. Актер остался художественным руководителем театра. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:32 23.08.2021
- Талибы взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере и нацелены на переговоры - "Талибан"
- 11:05 23.08.2021
- Новые санкции США против РФ из-за инцидента с Навальным несправедливы - МИД КНР
- 11:00 23.08.2021
- Аэропорту Грозного присвоено имя Ахмата Кадырова
- 10:32 23.08.2021
- Талибы заявили, что не будут преследовать Гани, он может вернуться в Афганистан - ТВ
- 10:30 23.08.2021
- Сбер признан лучшим цифровым банком России для частных и корпоративных клиентов по версии Global Finance
- 10:20 23.08.2021
- В Европе сегодня отмечают день памяти жертв сталинизма и нацизма
- 10:05 23.08.2021
- Заявления Зеленского в отношении русских разжигают межнациональную рознь - Лавров
- 10:00 23.08.2021
- Джонсон намерен попросить Байдена отложить вывод войск США из Афганистана - The Telegraph
- 09:32 23.08.2021
- Букенгемский дворец намерен дать "отпор" нападкам принца Гарри - СМИ
- 09:20 23.08.2021
- Доверие РФ к европейским партнерам в энергетической сфере подорвано - Лавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать