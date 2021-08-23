Талибы взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере и нацелены на переговоры - "Талибан"

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло в осаду силы сопротивления, находящиеся в афганской провинции Панджшер. Об этом в понедельник сообщил в "Твиттере" официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

"Силы [талибов] заняли позиции недалеко от Панджшера. Враг (силы сопротивления - прим. ТАСС) находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию путем переговоров", - написал он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.