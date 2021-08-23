0
0
168
НОВОСТИ

Папа Франциск может уйти на покой - СМИ

12:00 23.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ сообщили о возможном отречении папы римского от престола. Как пишет итальянская газета Libero, у Франциска есть проблемы со здоровьем. В декабре понтифику исполнится 85 лет — столько же, сколько было его предшественнику Бенедикту XVI в момент отречения.

«В Ватикане всё более настойчиво говорят о новом конклаве. Согласно этим утверждениям, папа Франциск выразил намерение уйти», — пишет газета.

4 июля в Риме понтифику провели операцию на кишечнике. Тогда Франциску пришлось провести в больнице десять суток.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 23.08.2021
Зеленский анонсировал принятие декларации по Крыму, открытой для подписания всеми странами
0
33
13:00 23.08.2021
Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте и нарушении границы Белоруссии
0
50
12:32 23.08.2021
Россияне стали реже покупать красную икру
0
110
12:20 23.08.2021
В Москве выявили 1 458 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
114
12:05 23.08.2021
В России впервые с 23 июня выявили менее 20 000 заразившихся коронавирусом за сутки
0
150
11:32 23.08.2021
Талибы взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере и нацелены на переговоры - "Талибан"
0
223
11:20 23.08.2021
Меньшиков покинул пост директора Театра имени Ермоловой
0
222
11:05 23.08.2021
Новые санкции США против РФ из-за инцидента с Навальным несправедливы - МИД КНР
0
218
11:00 23.08.2021
Аэропорту Грозного присвоено имя Ахмата Кадырова
0
212
10:32 23.08.2021
Талибы заявили, что не будут преследовать Гани, он может вернуться в Афганистан - ТВ
0
254

Возврат к списку