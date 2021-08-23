Папа Франциск может уйти на покой - СМИ
12:00 23.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
СМИ сообщили о возможном отречении папы римского от престола. Как пишет итальянская газета Libero, у Франциска есть проблемы со здоровьем. В декабре понтифику исполнится 85 лет — столько же, сколько было его предшественнику Бенедикту XVI в момент отречения.
«В Ватикане всё более настойчиво говорят о новом конклаве. Согласно этим утверждениям, папа Франциск выразил намерение уйти», — пишет газета.
4 июля в Риме понтифику провели операцию на кишечнике. Тогда Франциску пришлось провести в больнице десять суток. Говорит Москва
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