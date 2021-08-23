В России впервые с 23 июня выявили менее 20 000 заразившихся коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 454, впервые с 23 июня оно оказалось ниже 20 тыс. Общее количество заразившихся увеличилось до 6 766 541, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,29%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 401, до 6 034 867. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 776 против 762 днем ранее, до 176 820. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,61%, следует из данных штаба.