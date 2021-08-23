В Москве выявили 1 458 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 458 против 1 661 днем ранее, до 1 556 282. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост составил 0,1%.
Число умерших в столице за сутки возросло на 53, до 27 031 (1,74% заболевших).
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