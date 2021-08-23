Россияне стали реже покупать красную икру

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жители России стали реже покупать красную икру. Продажи этого продукта за последний год упали на 20%. Такие данные приводит исследовательская компания GfK, которая отслеживает покупки более 20 тысяч домохозяйств по всей стране.

Упакованную красную икру россияне покупали на 7,5% реже, чем годом ранее. В килограммах спрос упал в два раза по сравнению с первой половиной 2020 года.

Как указывают аналитики, потребители приобретают деликатес раз в пять месяцев по 236 граммов. Чаще всего икру едят жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Как объясняют специалисты, продажи снизились из-за выросших цен: лососёвая икра за год в среднем подорожала на 40%. Один килограмм этого продукта сейчас обойдётся примерно в 4 800 рублей. Однако Росрыболовство надеется, что в этом году цены на икру снизятся благодаря хорошему улову лососёвых. Говорит Москва