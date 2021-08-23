Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте и нарушении границы Белоруссии
13:00 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша создала пограничный конфликт и нарушила белорусскую государственную границу. Об этом, как сообщает агентство БелТА, Лукашенко сказал в понедельник в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси", - отметил Лукашенко.
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