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Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте и нарушении границы Белоруссии

13:00 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша создала пограничный конфликт и нарушила белорусскую государственную границу. Об этом, как сообщает агентство БелТА, Лукашенко сказал в понедельник в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси", - отметил Лукашенко.

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