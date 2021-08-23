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Зеленский анонсировал принятие декларации по Крыму, открытой для подписания всеми странами

13:05 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовящемся принятии международной декларации по Крыму по итогам открывшейся в понедельник в Киеве так называемой Крымской платформы. Выступая перед собравшимися, он сообщил, что документ будет открыт для подписания всеми желающими странами.

"Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова, - сказал он. - Сегодня мы принимаем совместную декларацию стран - участниц "Крымской платформы". Документ будет открытым для присоединения, и я уверен, что он создаст крепкий политический фундамент для нашей совместной работы".

Большую часть выступления президент Украины посвятил обвинениям в адрес России, которая, как он считает, нарушает права жителей Крыма, преследует там политических противников и превращает полуостров в военную базу. Он также проинформировал о создании офиса "Крымской платформы", который будет постоянно мониторить ситуацию с правами человека, отслеживать экологическую и экономическую ситуацию на полуострове, а также собирать информацию о военной активности там.

По словам Зеленского, в итоговой декларации будет подтверждена "готовность придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма".

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