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США сократили круг лиц, которые смогут попасть в аэропорт Кабула - ТВ

13:20 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США изменили политику допуска лиц в международный аэропорт Кабула. Об этом в понедельник сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источник.

По его данным, теперь на территорию воздушной гавани будут пускать только граждан США и стран НАТО, а также владельцев грин-карт. Американцы и жители стран НАТО смогут провести с собой ближайших родственников. Афганцы, подавшие заявку на специальную иммиграционную визу в Соединенные Штаты, в эти категории не входят.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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