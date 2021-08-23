РФ в 2020 году экспортировала военной продукции на $15,6 млрд - Мантуров

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий объем поставок России по линии военно-техничнского сотрудничества (ВТС) в 2020 году составил 15,6 млрд долларов, сообщил в понедельник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Даже прошлый год, очень непростой в этом направлении нам обеспечил своевременные поставки и даже чуть больше, чем в 2019 году, - 15,6 млрд долларов общий объем поставок по линии ВТС", - сказал он на форуме "Армия-2021".

Министр отметил, что РФ занимает второе место в мире по экспорту продукции военного назначения.