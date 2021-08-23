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Рейтинг поддержки японского правительства опустился до рекордно низкого уровня - опрос

14:00 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень одобрения деятельности правительства Японии во главе премьер- министром Ёсихидэ Сугой опустился до рекордно низкой отметки за все время его пребывания у власти. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса общественного мнения телеканала "Асахи".

Согласно проведенному исследованию, по сравнению с предыдущим месяцем рейтинг снизился на 3,8 п.п. до 25,8%. При этом о своей негативной оценке политики кабмина заявили 48,7% (плюс 2,6 п.п.), что также стало рекордным показателем.

Более 60% респондентов также заявили, что они отрицательно оценивают меры правительства по борьбе с коронавирусом.

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