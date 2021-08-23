Путин озабочен потенциальными угрозами из Афганистана - Песков
14:12 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин и участники внеочередной сессии ОДКБ выразили озабоченность событиями в Афганистане и потенциальными угрозами оттуда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.
"Президент принял участие во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло в режиме видеоконференции, - сказал Песков, отметив, что с соответствующей инициативой выступил сам Путин. - Мероприятие проходило в закрытом формате, в своем выступлении президент Путин, как и другие главы государств и правительств выразили глубокую озабоченность событиями в Афганистане, потенциальными угрозами, которые исходят из Афганистана".
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