Путин озабочен потенциальными угрозами из Афганистана - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и участники внеочередной сессии ОДКБ выразили озабоченность событиями в Афганистане и потенциальными угрозами оттуда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

"Президент принял участие во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло в режиме видеоконференции, - сказал Песков, отметив, что с соответствующей инициативой выступил сам Путин. - Мероприятие проходило в закрытом формате, в своем выступлении президент Путин, как и другие главы государств и правительств выразили глубокую озабоченность событиями в Афганистане, потенциальными угрозами, которые исходят из Афганистана".