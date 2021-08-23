В Хабаровском крае амурский тигр напал на человека

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Амурский тигр напал на человека, работавшего на лесозаготовке в районе одного из сел в Нанайском районе Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщили в администрации села Маяк.

"Местный парень погиб, произошло все в лесном массиве в районе села Арсеньево, в 10-15 метрах от вагончика, где ночевали люди. Они заготавливали там лес", - рассказали в администрации.

Мужчина вышел ночью из вагончика и пропал, утром нашли фонарик, тапочки, одежду и кровь. "Там также были тигриные следы и следы волочения в лес", - сказали в администрации.