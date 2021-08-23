Порядок приема в высшие учебные заведения требует улучшения - Ирина Белых

14:30

Автор фото: Сергей Николаев

Депутат Государственной Думы Ирина Белых считает, что порядок поступления в вузы РФ требует пересмотра, у абитуриентов второй волны, по мнению парламентария, должно быть больше положенных на сегодняшний день 72 часов для принятия окончательного решения о поступлении.

“Сегодня уже очевидно, что правила зачисления в ВУЗы нуждаются в модернизации. Совершенно недопустимо, что поступление становится своего рода лотерей, когда абитуриент не имеет возможности и времени сделать осознанный выбор учебного заведения. Правила зачисления должны быть понятны, прозрачны, учитывать интересы абитуриентов, а не создавать ненужный ажиотаж”, — говорит Ирина Белых.



В планах парламентария в новом учебном году встретится с будущими выпускниками и родителями для обсуждения их позиций, чтобы при встрече с представителями профильных министерств донести до них мнение родительского сообщества в целях улучшения правил приема в высшие учебные заведения.



Довольно жесткие условия приема в ВУЗы, по мнению президента Российского союза ректоров, ректора МГУ им. М. В. Ломоносова, требуют коррекции, систему поступления нужно сделать для абитуриентов более щадящей.



С критикой в адрес системы образования и ЕГЭ на всем протяжении вступительной кампании выступает кандидат от партии РПСС Евгений Серафонтов: «Мало того, что сейчас в школах дают не систему знаний, а какую-то кашу, так еще и само поступление в вузы превратили в квест. У вас есть 72 часа – и делайте, что хотите. Безусловно, это недопустимо. Но неужели учитель математики считает, что необходимы лишь точечные изменения? Но начать можно хотя бы с этого», — заявляет он.



В целом против действующей тестовой системы и ЕГЭ высказались с критикой кандидаты, представляющие мнение самых разных слоев населения.

