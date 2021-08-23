Польша построит на границе с Белоруссией забор высотой 2,5 метра

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши приняли решение построить забор высотой 2,5 метра на границе с Белоруссией. Об этом сообщил в понедельник в "Твиттере" министр обороны республики Мариуш Блащак.

"На границе с Белоруссией появится новый солидный забор высотой 2,5 метра", - сказал он. По его словам, также "больше солдат будут оказывать помощь пограничной охране".

Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

