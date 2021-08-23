Польша построит на границе с Белоруссией забор высотой 2,5 метра
15:00 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши приняли решение построить забор высотой 2,5 метра на границе с Белоруссией. Об этом сообщил в понедельник в "Твиттере" министр обороны республики Мариуш Блащак.
"На границе с Белоруссией появится новый солидный забор высотой 2,5 метра", - сказал он. По его словам, также "больше солдат будут оказывать помощь пограничной охране".
Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.
НОВОСТИ
- 16:20 23.08.2021
- Жириновский подал заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах
- 16:12 23.08.2021
- Власти Республики Кипр аннулировали паспорта членов турко-кипрского правительства
- 16:00 23.08.2021
- Путин 24 августа выступит на втором этапе съезда "Единой России" - Песков
- 15:32 23.08.2021
- Первые водородные заправки в России появятся в 2025 году
- 15:30 23.08.2021
- En+ Group начинает монтаж еще одного нового рабочего колеса на Иркутской ГЭС
- 15:14 23.08.2021
- К акции "Миллион призов" на предстоящем голосовании в Москве подключится "Спортмастер"
- 15:12 23.08.2021
- Талибы будут считать присутствие сил США после 31 августа продлением оккупации - ТВ
- 14:58 23.08.2021
- «РМ Рейл» представит на «PRO//Движение. Экспо» новейшие образцы грузовых вагонов и контейнер для сжиженного природного газа
- 14:32 23.08.2021
- В Хабаровском крае амурский тигр напал на человека
- 14:30 23.08.2021
- Порядок приема в высшие учебные заведения требует улучшения - Ирина Белых
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать