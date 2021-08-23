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Талибы будут считать присутствие сил США после 31 августа продлением оккупации - ТВ

15:12 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и другие западные страны столкнутся с последствиями, если не выведут свой войска из Афганистана к 31 августа. Об этом в понедельник заявил официальный представитель катарского политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин в интервью британскому телеканалу "Скай ньюс".

"Это красная линия. Президент [США Джо] Байден объявил, что к 31 августа они выведут все вооруженные силы. Если они продлевают свое пребывание, это значит, что они продлевают срок оккупации, но в этом нет необходимости", - сказал он.

Шахин добавил, что талибы не готовы предоставить дополнительное время США или Великобритании для эвакуации своих граждан из Афганистана. "В противном случае будут последствия. Это приведет к недоверию между нами. Если они намерены продолжить оккупацию, то это вызовет соответствующую реакцию", - указал представитель талибов.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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