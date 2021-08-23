Первые водородные заправки в России появятся в 2025 году

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые сто заправочных станций для водородных автомобилей будут открыты в России в 2025 году, говорится в утвержденной правительством концепции по развитию производства электрического автотранспорта до 2030 года.

С 2025 по 2027 годы будут строиться по 100 заправок в год, в 2028 году откроют 300 штук, а в 2029-2030 годах - еще по 200 водородных автозаправочных станций.