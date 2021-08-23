0
0
109
НОВОСТИ

Первые водородные заправки в России появятся в 2025 году

15:32 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые сто заправочных станций для водородных автомобилей будут открыты в России в 2025 году, говорится в утвержденной правительством концепции по развитию производства электрического автотранспорта до 2030 года.

С 2025 по 2027 годы будут строиться по 100 заправок в год, в 2028 году откроют 300 штук, а в 2029-2030 годах - еще по 200 водородных автозаправочных станций.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:20 23.08.2021
Жириновский подал заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах
0
10
16:12 23.08.2021
Власти Республики Кипр аннулировали паспорта членов турко-кипрского правительства
0
43
16:00 23.08.2021
Путин 24 августа выступит на втором этапе съезда "Единой России" - Песков
0
61
15:30 23.08.2021
En+ Group начинает монтаж еще одного нового рабочего колеса на Иркутской ГЭС
0
126
15:14 23.08.2021
К акции "Миллион призов" на предстоящем голосовании в Москве подключится "Спортмастер"
0
137
15:12 23.08.2021
Талибы будут считать присутствие сил США после 31 августа продлением оккупации - ТВ
0
152
15:00 23.08.2021
Польша построит на границе с Белоруссией забор высотой 2,5 метра
0
189
14:58 23.08.2021
«РМ Рейл» представит на «PRO//Движение. Экспо» новейшие образцы грузовых вагонов и контейнер для сжиженного природного газа
0
156
14:32 23.08.2021
В Хабаровском крае амурский тигр напал на человека
0
207
14:30 23.08.2021
Порядок приема в высшие учебные заведения требует улучшения - Ирина Белых
0
185

Возврат к списку