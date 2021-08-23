К акции "Миллион призов" на предстоящем голосовании в Москве подключится "Спортмастер"

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К программе «Миллион призов – #ВыбираемВместе», которая будет действовать в ходе выборов 17-19 сентября, присоединяется компания «Спортмастер». Об этом заявил ее управляющий делами Сергей Агибалов. Напомним, акцию «Миллион призов», стимулирующую горожан голосовать удаленно, инициировали Московская торгово-промышленная палата и представители столичного бизнес-сообщества.

По словам Агибалова, участие в дистанционном электронном голосовании позволит снизить риск распространения COVID-19 среди жителей мегаполиса и избежать повторения локдауна в Москве. «Чем меньше народа находится на избирательном участке, чем больше социальной дистанции, чем меньше контактов, тем лучше. Поэтому эта новая возможность во время пандемии должна работать. Дистанционное голосование это и удобство, и простота», - отметил Агибалов, по словам которого, компания из-за пандемии не работала 2,5 месяца. - Это сильно ударило и по экономике страны в целом, и по людям, которые у нас работают. Закрытые магазины не позволяют быть компании на плаву». Агибалов отмечает, что программа «Миллион призов» позволит компаниям привлекать новых лояльных клиентов. «Мы работаем с теми, кто, может быть, еще не бывал в нашем магазине. Мы стараемся с ними взаимодействовать и поощрять их вместе с городом».

Отметим, программа «Миллион призов» призвана стимулировать участие горожан в электронном голосовании – его участники получают шанс выиграть призовые баллы, машину или квартиру. Призы предоставляются столичными бизнесменами. Для того, чтобы участвовать в акции, нужно зарегистрироваться на электронное голосование в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на городском портале mos.ru, принять участие в выборах, а затем следить за розыгрышем на телеканале «Москва 24» или узнать результаты на сайте ag-vmeste.ru.

17-19 сентября москвичи будут участвовать в выборах депутатов Госдумы РФ, довыборах депутатов Мосгордумы и выборах муниципальных депутатов района Щукино.