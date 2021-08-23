En+ Group начинает монтаж еще одного нового рабочего колеса на Иркутской ГЭС

15:30

Компания En+ Group приступила к монтажу рабочего колеса гидроагрегата №1 на Иркутской ГЭС. Это уже второй из четырех гидроагрегатов станции, который будет полностью заменен по программе модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ «Новая энергия».

Рабочее колесо является центральным элементом гидротурбины, непосредственно взаимодействующим с водным потоком. Собранное рабочее колесо турбины весом в 117 т будет перенесено в кратер гидроагрегата с помощью специального крана грузоподъемностью 275 т. Конструкция нового колеса принципиально отличается от старой модели и относится к пропеллерному типу. Изменение конструкции повлекло за собой и изменение стенок камеры рабочего колеса. Поскольку новая машина будет намного мощнее старой, для соблюдения требования жесткости проектом предусмотрено расширение стакана генератора и усиление его на нескольких уровнях. Такая технология обеспечит безопасность оборудования при сочетании нагрузок во время природных сейсмических явлений.

Первый новый гидроагрегат En+ Group запустила на Иркутской ГЭС в ноябре прошлого года. По сравнению с ранее установленным на станции оборудованием он позволил увеличить мощность с 82,8 МВт до 107,5 МВт.

«Гидроагрегат №1 был введен в эксплуатацию в 1956 году и отработал свой нормативный срок. Новая гидротурбина – отечественного производства, она была изготовлена по спецзаказу En+ Group на заводе АО «Тяжмаш» и по частям доставлена на Иркутскую ГЭС», – рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Всего по программе модернизации до 2023 года на Иркутской ГЭС будет проведена замена четырех гидроагрегатов из восьми, что позволит дополнительно вырабатывать до 200 млн кВт-ч и существенно повысит надежность энергоснабжения в регионе, добавил представитель En+ Group.

Программа модернизации гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия» реализуется на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада с 2007 года по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Одна из целей программы, о важности которой не раз говорил предприниматель, – снижение парниковых выбросов. Так, модернизированное оборудование на Братской, Усть-Илимской и Красноярской ГЭС уже обеспечило рост выработки до 1 712,1 млн кВт-ч за 12 месяцев 2020 года, что позволило предотвратить выбросы парниковых газов приблизительно на 1 984 тыс. тонн CO2-эквивалента за счет частичного замещения выработки электроэнергии на ТЭС энергосистемы.

К 2026 году инвестиции в «Новую энергии» составят 21 млрд руб., а дополнительные инвестиции до 2046 года в текущих ценах оцениваются в сумму около 34 млрд руб.