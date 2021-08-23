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Путин 24 августа выступит на втором этапе съезда "Единой России" - Песков

16:00 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин выступит во вторник на втором этапе съезда "Единой России". Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да", - ответил он на вопрос, планируется ли 24 августа выступление Путина на съезде партии.

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