Путин 24 августа выступит на втором этапе съезда "Единой России" - Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин выступит во вторник на втором этапе съезда "Единой России". Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да", - ответил он на вопрос, планируется ли 24 августа выступление Путина на съезде партии.