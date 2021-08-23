Власти Республики Кипр аннулировали паспорта членов турко-кипрского правительства
16:12 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Республики Кипр приняло в понедельник решение аннулировать международно признанные кипрские паспорта у членов нынешнего руководства самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра.
"В ходе сегодняшнего заседания кабинет министров принял решение аннулировать [действующие] или отказать в продлении или в выдаче новых паспортов Республики Кипр ряду лиц, которые либо участвуют в так называемом кабинете сепаратистского государства, либо являются членами комитета по открытию Вароши", - заявил официальный представитель правительства Республики Кипр в ранге министра Мариос Пелеканос по окончании этого заседания, которое прошло в летней резиденции президента в горах Троодос.
Аннулирование паспортов для зарубежных поездок турок- киприотов, которые, по мнению Никосии, подрывают существование республики, не означает лишения их гражданства.
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