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Мьянма рассчитывает на поддержку России в укреплении боевого потенциала ВС - начальник Генштаба

16:32 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мьянма рассчитывает на поддержку российского военного ведомства в укреплении национальных Вооружённых сил, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Мьянмы Маунг Маунг Ай на встрече с заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым в понедельник.

"Благодаря вашей помощи и поддержке, в том числе - российских кадров, технологий и техники, уровень нашей армии повышается каждый год", - сказал он.

Маунг Маунг Ай отметил, что между армиями двух стран давно сложились дружественные отношения, которые республика намерена продолжать и дальше.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Хлайну, США и Британия ввели санкции против структур в Мьянме, имеющих отношение к военному перевороту.

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