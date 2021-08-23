Мьянма рассчитывает на поддержку России в укреплении боевого потенциала ВС - начальник Генштаба
16:32 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мьянма рассчитывает на поддержку российского военного ведомства в укреплении национальных Вооружённых сил, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Мьянмы Маунг Маунг Ай на встрече с заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым в понедельник.
"Благодаря вашей помощи и поддержке, в том числе - российских кадров, технологий и техники, уровень нашей армии повышается каждый год", - сказал он.
Маунг Маунг Ай отметил, что между армиями двух стран давно сложились дружественные отношения, которые республика намерена продолжать и дальше.
В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Хлайну, США и Британия ввели санкции против структур в Мьянме, имеющих отношение к военному перевороту.
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