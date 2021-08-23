Жириновский подал заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах

16:20

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, предпочел электронное дистанционное голосование (ДЭГ) на сентябрьских выборах традиционному, о чем и сообщил в эфире телеканала “Москва 24”

«Мы хотели бы, чтобы в нашей стране как можно больше людей приняли участие в дистанционном электронном голосовании. Надо убрать участие человека, чтобы он дотрагивался до бюллетеней, чтобы их опускали в избирательные урны. Поэтому самое лучшее - это дистанционное электронное голосование», — заявил лидер ЛДПР.

По его мнению, выбор онлайн-голосования поможет избежать ненужных рисков, неизбежно присутствующих в закрытых помещениях при большом скоплении людей, он подчеркнул, что граждане обезопасят себя, если откажутся от голосования на участках.

Напоминаем: выборы в Государственную Думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, регистрация на онлайн-голосование открыта с 2 августа, на данный момент на голосование в электронном дистанционном формате москвичами подано около 800 тысяч заявлений. В голосовании могут принять участие совершеннолетние зарегистрированные в Москве граждане РФ, имеющие полную учетную запись на mos.ru.