Жириновский подал заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах
16:20 23.08.2021
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, предпочел электронное дистанционное голосование (ДЭГ) на сентябрьских выборах традиционному, о чем и сообщил в эфире телеканала “Москва 24”
«Мы хотели бы, чтобы в нашей стране как можно больше людей приняли участие в дистанционном электронном голосовании. Надо убрать участие человека, чтобы он дотрагивался до бюллетеней, чтобы их опускали в избирательные урны. Поэтому самое лучшее - это дистанционное электронное голосование», — заявил лидер ЛДПР.
По его мнению, выбор онлайн-голосования поможет избежать ненужных рисков, неизбежно присутствующих в закрытых помещениях при большом скоплении людей, он подчеркнул, что граждане обезопасят себя, если откажутся от голосования на участках.
Напоминаем: выборы в Государственную Думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, регистрация на онлайн-голосование открыта с 2 августа, на данный момент на голосование в электронном дистанционном формате москвичами подано около 800 тысяч заявлений. В голосовании могут принять участие совершеннолетние зарегистрированные в Москве граждане РФ, имеющие полную учетную запись на mos.ru.
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