Китайский марсоход за три месяца преодолел более 1 км поверхности Марса

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Китайский марсоход проехал по поверхности Марса больше 1 км за три месяца. Собраны данные об особенностях ландшафта, грунта и погоды.

Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения КНР. Первый китайский космический аппарат для исследования Марса был запущен 23 июля 2020 года.

Марсоход «Чжужун» 15 мая осуществил успешную мягкую посадку в южной части равнины Утопия на поверхности Марса. Главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на планете, а также помочь учёным понять, могут ли условия на Марсе стать пригодными для жизни людей. Говорит Москва