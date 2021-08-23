Китайский марсоход за три месяца преодолел более 1 км поверхности Марса
17:00 23.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Китайский марсоход проехал по поверхности Марса больше 1 км за три месяца. Собраны данные об особенностях ландшафта, грунта и погоды.
Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения КНР. Первый китайский космический аппарат для исследования Марса был запущен 23 июля 2020 года.
Марсоход «Чжужун» 15 мая осуществил успешную мягкую посадку в южной части равнины Утопия на поверхности Марса. Главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на планете, а также помочь учёным понять, могут ли условия на Марсе стать пригодными для жизни людей. Говорит Москва
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