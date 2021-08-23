0
0
59
НОВОСТИ

Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском COVID-19

17:12 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия с понедельника исключила Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом, поездки в которые жителям республики были разрешены лишь в неотложных случаях с предварительным уведомлением властей. Об этом сообщили ТАСС в национальном министерстве здравоохранения.

"Россия с понедельника исключена из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом, - отметили в Минздраве. - Из данного списка исключены также Тунис, Индия и другие государства. В него, наоборот, внесены Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания".

Россия с 1 июля была включена в чешский список стран с экстремальным риском заражения коронавирусом. Теперь она относится к категории государств с "очень высоким риском переноса коронавирусной инфекции", при въезде из которых в республику необходимо пройти самоизоляцию. Завершить ее можно не ранее пяти дней после получения отрицательного результата теста на вирус.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 23.08.2021
В Туле задержан гражданин Украины, собиравший данные о новейших образцах оружия - ФСБ
0
65
17:00 23.08.2021
Китайский марсоход за три месяца преодолел более 1 км поверхности Марса
0
121
16:32 23.08.2021
Мьянма рассчитывает на поддержку России в укреплении боевого потенциала ВС - начальник Генштаба
0
147
16:20 23.08.2021
Жириновский подал заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах
0
166
16:12 23.08.2021
Власти Республики Кипр аннулировали паспорта членов турко-кипрского правительства
0
186
16:00 23.08.2021
Путин 24 августа выступит на втором этапе съезда "Единой России" - Песков
0
182
15:32 23.08.2021
Первые водородные заправки в России появятся в 2025 году
0
212
15:30 23.08.2021
En+ Group начинает монтаж еще одного нового рабочего колеса на Иркутской ГЭС
0
223
15:14 23.08.2021
К акции "Миллион призов" на предстоящем голосовании в Москве подключится "Спортмастер"
0
220
15:12 23.08.2021
Талибы будут считать присутствие сил США после 31 августа продлением оккупации - ТВ
0
260

Возврат к списку