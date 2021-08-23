Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском COVID-19
17:12 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чехия с понедельника исключила Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом, поездки в которые жителям республики были разрешены лишь в неотложных случаях с предварительным уведомлением властей. Об этом сообщили ТАСС в национальном министерстве здравоохранения.
"Россия с понедельника исключена из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом, - отметили в Минздраве. - Из данного списка исключены также Тунис, Индия и другие государства. В него, наоборот, внесены Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания".
Россия с 1 июля была включена в чешский список стран с экстремальным риском заражения коронавирусом. Теперь она относится к категории государств с "очень высоким риском переноса коронавирусной инфекции", при въезде из которых в республику необходимо пройти самоизоляцию. Завершить ее можно не ранее пяти дней после получения отрицательного результата теста на вирус.
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