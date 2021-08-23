В Туле задержан гражданин Украины, собиравший данные о новейших образцах оружия - ФСБ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала в Туле гражданина Украины, собиравшего секретные сведения о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Туле задержан с поличным гражданин Украины, собиравший сведения, составляющие государственную тайну, в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним", - отметили в ЦОС. По данным ФСБ, "иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей".

"Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения", - сообщили в ФСБ. В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж").