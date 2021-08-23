0
0
0
НОВОСТИ

В Туле задержан гражданин Украины, собиравший данные о новейших образцах оружия - ФСБ

17:32 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала в Туле гражданина Украины, собиравшего секретные сведения о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Туле задержан с поличным гражданин Украины, собиравший сведения, составляющие государственную тайну, в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним", - отметили в ЦОС. По данным ФСБ, "иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей".

"Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения", - сообщили в ФСБ. В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж").

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 23.08.2021
Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском COVID-19
0
104
17:00 23.08.2021
Китайский марсоход за три месяца преодолел более 1 км поверхности Марса
0
121
16:32 23.08.2021
Мьянма рассчитывает на поддержку России в укреплении боевого потенциала ВС - начальник Генштаба
0
147
16:20 23.08.2021
Жириновский подал заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах
0
166
16:12 23.08.2021
Власти Республики Кипр аннулировали паспорта членов турко-кипрского правительства
0
186
16:00 23.08.2021
Путин 24 августа выступит на втором этапе съезда "Единой России" - Песков
0
182
15:32 23.08.2021
Первые водородные заправки в России появятся в 2025 году
0
212
15:30 23.08.2021
En+ Group начинает монтаж еще одного нового рабочего колеса на Иркутской ГЭС
0
223
15:14 23.08.2021
К акции "Миллион призов" на предстоящем голосовании в Москве подключится "Спортмастер"
0
220
15:12 23.08.2021
Талибы будут считать присутствие сил США после 31 августа продлением оккупации - ТВ
0
260

Возврат к списку