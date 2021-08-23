В Хабаровском крае застрелили тигра, напавшего на человека
18:00 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Амурский тигр, напавший на человека в Нанайском районе Хабаровского края, был застрелен в ходе очередной попытки нападения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды России в понедельник.
Ранее сообщалось, что тигр напал на человека, работавшего на лесозаготовке в районе одного из сел в Нанайском районе Хабаровского края. Мужчина погиб.
"В момент проведения оперативно-следственных действий тигр предпринял попытку нападения на людей. В результате применения оружия тигр был отстрелян", - сообщил собеседник агентства.
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