Россия получила $18 млрд от Международного валютного фонда

18:40 Источник: Эхо Москвы

Россия впервые за два десятка лет получила средства от Международного валютного фонда. Это $18 млрд, которые предоставлены в виде т.н. специальных прав заимствования.

Помощь выделяют в рамках мер по преодолению кризиса из-за пандемии коронавируса. Всего, согласно постановлению МВФ, которое вступило сегодня в силу, фонд выделяет на эти цели $650 млрд. Москва, как сообщается, может добавить полученные средства к своим резервам или оказать помощь другим странам. Последний раз Россия получала помощь МВФ в 1999 году. Эхо Москвы