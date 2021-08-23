Россия получила $18 млрд от Международного валютного фонда
18:40 23.08.2021 Источник: Эхо Москвы
Россия впервые за два десятка лет получила средства от Международного валютного фонда. Это $18 млрд, которые предоставлены в виде т.н. специальных прав заимствования.
Помощь выделяют в рамках мер по преодолению кризиса из-за пандемии коронавируса. Всего, согласно постановлению МВФ, которое вступило сегодня в силу, фонд выделяет на эти цели $650 млрд. Москва, как сообщается, может добавить полученные средства к своим резервам или оказать помощь другим странам. Последний раз Россия получала помощь МВФ в 1999 году. Эхо Москвы
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