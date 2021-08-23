Сбер принял участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода

18:50

Сбер выступил платиновым партнером прошедшего 21 августа в Нижнем Новгороде и приуроченного к 800 летию масштабного праздника.

На праздничной заставке в мобильном приложении СберБанк Онлайн клиенты увидели Чкаловскую лестницу и стены Нижегородского Кремля, Фан-зона на площади Минина и Пожарского собрала жителей Новгорода и гостей города, тут каждый смог найти занятие по вкусу: игры на интерактивной игровой приставке Sber Box, гигантская дженга, плетение кос, тату, аквагрим, велошейкеры, множество мастер-классов и уличные танцы. Желающих отдохнуть ожидала лаундж-зона с пальмами, освежающими коктейлями и бодрящим кофе.

Гости праздника смогли принять участие в создании необычного арт-объекта — на легендарном автомобиле ГАЗ-21 «Волга» участники праздника оставили более 100 тысяч памятных надписей любимому городу.

По словам вице-президента, председателя Волго-Вятского банка СберБанка Петра Копытина: “Юбилей Нижнего Новгорода – это не повод подвести некий итог, а повод выразить слова благодарности участникам и организаторам столь масштабного действа. Мы все были на очень эмоциональном подъеме. Он дает драйв и энергию продолжить реализацию наших совместных целей и планов. СберБанк принимает активное участие в благоустройстве города и создании комфортной городской среды, и, уверен, что нас ожидает еще много интересных совместных проектов.

Мероприятия, посвященные празднованию 800-летия Нижнего Новгорода совпали с юбилеем самого Сбера, в этом году 12 ноября СберБанк отметит 180-летие своей работы.