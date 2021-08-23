0
0
37
НОВОСТИ

Ректор МГЮА Блажеев: Акция «Миллион призов» - абсолютно законный социальный проект

19:07 23.08.2021

Как сообщил ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ Виктор Блажеев Агентству городских новостей «Москва», акция Московской торгово-промышленной палаты «Миллион призов - #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) является программой социальной поддержки и является совершенно законной.

«Я считаю, что это законно, поскольку программа «Миллион призов» является одной из программ социальной поддержки незащищенных слоев населения в период коронавируса. Поэтому это абсолютно социальный проект, и он вполне законен. Да, ситуация с коронавирусом сейчас выровнялась, но риски, связанные с распространением коронавируса сохраняются, и поэтому каждый, кто придет на избирательный участок, рискует заболеть. Поэтому эта социальная программа как раз рассчитана на то, что граждане примут активное участие в электронном голосовании, и таким образом будет обеспечена их безопасность. В этом и заключается смысл этого проекта, с моей точки зрения», — заявил Виктор Блажеев.

Также он заострил внимание на том, что призы в проекте предусмотрены за участие в электронном дистанционном голосовании, и не зависят от того, за какого именно кандидата был отдан голос.

«Естественно, программа не является ни какой-нибудь лотереей, ни каким-нибудь другим инструментом, потому что те признаки, которые характеризуют лотереи, здесь отсутствуют. Поэтому это абсолютно социальный проект, который в общем-то связан с безопасностью, отнюдь никто там не собирается каким-то образом контролировать как избиратель голосует и так далее», — прокомментировал юрист.

Напоминаем: МТПП 10 августа выступила с инициативой о проведении среди голосующих онлайн программы стимулирования гражданской активности «Миллион призов - #ВыбираемВместе».

Выборы в Государственную Думу VIII созыва будут проходить с 17 по 19 сентября, в Москве одновременно пройдут довыборы депутатов Мосгордумы по двум округам и выборы муниципальных депутатов района Щукино. Регистрация на дистанционное голосование открыта со 2 августа по 13 сентября 2021 года, принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане России, зарегистрированные в Москве, имеющие полную учетную запись на mos.ru.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 23.08.2021
Система ПВО С-500 производится серийно - Борисов
0
19
18:50 23.08.2021
Сбер принял участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода
0
85
18:40 23.08.2021
Россия получила $18 млрд от Международного валютного фонда
0
134
18:00 23.08.2021
В Хабаровском крае застрелили тигра, напавшего на человека
0
170
17:32 23.08.2021
В Туле задержан гражданин Украины, собиравший данные о новейших образцах оружия - ФСБ
0
193
17:12 23.08.2021
Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском COVID-19
0
240
17:00 23.08.2021
Китайский марсоход за три месяца преодолел более 1 км поверхности Марса
0
250
16:32 23.08.2021
Мьянма рассчитывает на поддержку России в укреплении боевого потенциала ВС - начальник Генштаба
0
244
16:20 23.08.2021
Жириновский подал заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах
0
253
16:12 23.08.2021
Власти Республики Кипр аннулировали паспорта членов турко-кипрского правительства
0
269

Возврат к списку