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НОВОСТИ

Система ПВО С-500 производится серийно - Борисов

19:20 23.08.2021 Источник: Интерфакс

Система противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500 производится серийно, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Он производится серийно", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос на форуме "Армия-2021" в подмосковной Кубинке.

Ранее главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

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