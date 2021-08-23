Система ПВО С-500 производится серийно - Борисов
19:20 23.08.2021 Источник: Интерфакс
Система противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500 производится серийно, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Он производится серийно", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос на форуме "Армия-2021" в подмосковной Кубинке.
Ранее главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.
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