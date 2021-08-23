0
0
170
НОВОСТИ

СПЧ не нашел нарушений законодательства в решении о включении ТК "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов - Фадеев

20:00 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не нашел нарушений законодательства в решении о включении в реестр СМИ-иноагентов телеканала "Дождь". Об этом в понедельник ТАСС заявил глава Совета Валерий Фадеев после встречи комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере с замдиректора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции РФ Романом Цыгановым.

"Мы получили разъяснение Минюста, было много вопросов, была определенная дискуссия. Если говорить о законе [о СМИ- иноагентах], то закон соблюден в полной мере, мы не обнаружили никаких нарушений законодательства в том, что касается включения телеканала "Дождь" в реестр иностранных агентов по двум критериям. Первый критерий - это распространение информации, публикаций, созданных СМИ- иноагентами, второй критерий - это получение финансирования из-за рубежа. Оба этих критерия, к сожалению, имеют место, поэтому телеканал "Дождь" включен в реестр иностранных агентов", - сказал Фадеев.

"Что касается законов об иноагентах. СПЧ мониторит правоприменение этих законов. На сегодняшнем совещании мы обсудили аспекты действующего законодательства относительно СМИ и приняли решение о том, что СПЧ будет готовить предложение по совершенствованию законодательства", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 23.08.2021
Главу безопасности убитого президента Гаити обвинили в пособничестве убийцам - СМИ
0
26
20:30 23.08.2021
Владимир Путин осмотрел военно-патриотический центр «Авангард» в парке «Патриот»
0
65
19:20 23.08.2021
Система ПВО С-500 производится серийно - Борисов
0
179
19:07 23.08.2021
Ректор МГЮА Блажеев: Акция «Миллион призов» - абсолютно законный социальный проект
0
181
18:50 23.08.2021
Сбер принял участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода
0
227
18:40 23.08.2021
Россия получила $18 млрд от Международного валютного фонда
0
277
18:00 23.08.2021
В Хабаровском крае застрелили тигра, напавшего на человека
0
261
17:32 23.08.2021
В Туле задержан гражданин Украины, собиравший данные о новейших образцах оружия - ФСБ
0
272
17:12 23.08.2021
Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском COVID-19
0
317
17:00 23.08.2021
Китайский марсоход за три месяца преодолел более 1 км поверхности Марса
0
333

Возврат к списку