СПЧ не нашел нарушений законодательства в решении о включении ТК "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов - Фадеев
20:00 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не нашел нарушений законодательства в решении о включении в реестр СМИ-иноагентов телеканала "Дождь". Об этом в понедельник ТАСС заявил глава Совета Валерий Фадеев после встречи комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере с замдиректора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции РФ Романом Цыгановым.
"Мы получили разъяснение Минюста, было много вопросов, была определенная дискуссия. Если говорить о законе [о СМИ- иноагентах], то закон соблюден в полной мере, мы не обнаружили никаких нарушений законодательства в том, что касается включения телеканала "Дождь" в реестр иностранных агентов по двум критериям. Первый критерий - это распространение информации, публикаций, созданных СМИ- иноагентами, второй критерий - это получение финансирования из-за рубежа. Оба этих критерия, к сожалению, имеют место, поэтому телеканал "Дождь" включен в реестр иностранных агентов", - сказал Фадеев.
"Что касается законов об иноагентах. СПЧ мониторит правоприменение этих законов. На сегодняшнем совещании мы обсудили аспекты действующего законодательства относительно СМИ и приняли решение о том, что СПЧ будет готовить предложение по совершенствованию законодательства", - сказал он.
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