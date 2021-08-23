Владимир Путин осмотрел военно-патриотический центр «Авангард» в парке «Патриот»
20:30 23.08.2021
|Фото Дениса Трудникова
«Должна быть одна команда, и только командными усилиями будем добиваться максимального результата, – сказал президент. – И у вас точно все будет получаться. И по военным дисциплинам, и по гражданским, а значит – и в жизни все получится».
Дмитрий Машков учится в кадетской школе-интернате им. Покрышкина во Фрязине, хочет поступать в летное училище. На самолете EV-97 налетал уже более 9 часов. Имеет 3 разряд по парашютному спорту. В центре «Авангард» Дмитрий получил дополнительные навыки. Тут работают более 100 инструкторов, педагогов и вожатых.
«Здесь много всего интересного, много различных тренажеров. Мне очень понравился симулятор прыжка с парашютом. В VR-очках создается впечатление, что ты выпрыгиваешь из кабины, тебя начинает обдувать ветер, слышишь шум. Потом дергаешь кольцо через 3 секунды и плавно опускаешься, – рассказал подросток. – Президент спрашивал нас про условия проживания, питание. Кормят здесь 5 раз в день. И очень вкусно».
С 9 мая центр «Авангард» стал принимать и девушек. Профиль их обучения – медицина, ориентирование на местности, радиосвязь.
«Здесь я укрепила имеющиеся знания по начальной военной подготовке и получила новые, – рассказала Виктория Парсина из Подольска. – У меня семья военных, с 5 класса я кадет, ношу погоны и в будущем не собираюсь их снимать».
Центр «Авангард» – совместный проект Минобороны, правительств Московской области и Москвы, который поддержан президентом РФ. Он открылся в сентябре 2020 года и способен принимать 600 детей в смену, 30 тыс. ежегодно. Половина из них – подмосковные ребята. В 2021 году в здесь прошли обучение уже 7 тыс школьников.
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