Главу безопасности убитого президента Гаити обвинили в пособничестве убийцам - СМИ

20:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Главу безопасности убитого президента Гаити обвинили в подкупе его охраны. По данным местной газеты Nouvelliste, Жан Лагель Сивиль сделал это, чтобы обеспечить беспрепятственное проникновение в президентский дворец убийц.

Отмечается, что у главы охраны имелось для этой цели около 100 тысяч долларов.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга также была ранена и лечилась в Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырёх полицейских. Говорит Москва